عندما يحلّ ضيفاً على أستون فيلا السبت.. صدارة أرسنال للدوري الإنجليزي الممتاز تحت تهديد مدربه القديم



يجد أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم نفسه تحت تهديد مدربه القديم الإسباني أوناي إيمري عندما يحلّ ضيفاً على فريقه أستون فيلا السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة.

وفي حال تعثر أرسنال صاحب المركز الأول برصيد 36 نقطة سيخطف وصيفه ليفربول الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين، الصدارة منه وذلك في حال عاد بالنقاط الثلاث أمام كريستال بالاس في اليوم ذاته، في حين يأمل مانشستر سيتي العودة إلى سكة الانتصارات الغائبة عنه في المباريات الأربع الأخيرة عندما يحلّ ضيفا على لوتون تاون الاحد.

عندما وصل إيمري إلى أستون فيلا في أكتوبر 2022، كان فريقه يعاني من تردي النتائج ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

تبدلت حال أستون فيلا هذا الموسم حيث بات يحتل المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن أرسنال، وهو أمر لم تعتد جماهير النادي على معايشته خلال الأيام السوداء قبل أن يعمد المدرب الإسباني إلى بث الحياة في شرايين الفريق.

-غوارديولا يشيد بفيلا-

احتفلت الجماهير بالفوز الأبرز منذ سنوات عدة لأستون فيلا على سيتي صاحب الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي 1-0 الأربعاء، ما عكس العمل الرائع الذي يقوم به إيمري من أجل منح الثقة للاعبيه بقدرتهم على اجتراح المعجزات.

ويبدو أن القدر خبأ لإيمري الأفضل حيث سيواجه فريقه السابق أرسنال الذي أقاله في منتصف عام 2019 بعد تردي نتائج فريق شمال لندن.

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بقدرات فيلا ورشحه للمنافسة على اللقب بعدما حقق إيمري في مباراته الرقم 50 على دكة المدربين مع فيلا فوزا اثار الكثير من علامات الاستفهام.

قال إيمري "يمكنني أن أعود والتفكير كيف كنا عندما بدأنا هذه المغامرة".

وتابع "لقد خسرنا أمام ليستر وأرسنال في عقر دارنا. لم يكن من الممكن أن نستقبل ثمانية أهداف في مباراتين كما فعلنا".

وأضاف "لقد كانت لحظة مهمة عندما كان رد فعلنا في اجتماع مع اللاعبين، حيث ركزنا بشكل أكبر على أفكارنا وأسلوبنا، وقمنا بالبناء عليها وكنا متطلبين للغاية فيها. لقد كان رد فعل اللاعبين رائعا".

ويدرك إيمري صعوبة مهمته أمام فريق "المدفعجية" الساعي لتحقيق فوزه الخامس توالياً في الدوري بعد انتصاره على كل من بيرنلي 3-1 وبرنتفورد 1-0 وولفرهامبتون 2-1 ولوتون 4-3، علما أن خسارته الاخيرة تعود إلى المرحلة 11 أمام نيوكاسل 0-1.

كما حقق ارسنال سلسلة من 6 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، تخللها فوزه الساحق على لنس الفرنسي بسداسية نظيفة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

-لا مكان للخوف في سيتي-

حثّ المدافع جون ستونز فريقه مانشستر سيتي للحفاظ على رباطة جأشه وسط تراجع مثير للقلق يهدد بعرقلة محاولاته للاحتفاظ بلقبه المحلي للموسم الرابع توالياً.

امتدت مسيرة سيتي الخالية من الانتصارات إلى أربع مباريات في "بريميرليغ" في سلسلة شهدت تعادله أمام تشلسي 4-4 وليفربول 1-1 وتوتنهام 3-3 وخسارته أمام أستون فيلا ما زاد من شعور القلق المحيط.

أقرّ مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق بأنه بحاجة إلى "مساعدة" فريقه "المتعثر".

ويتأخر سيتي الرابع بفارق 6 نقاط عن أرسنال، في حين يعتقد ستونز أن حامل اللقب يمكن أن يستغل آلامه لإيقاف نزيف النقاط في مهمة صعبة أمام لوتون الأحد.

وتثبت النتائج صعوبة مهمة سيتيزنس أمام فريق برغم احتلاله للمركز الثامن عشر فقد فرض التعادل على ليفربول في عقر داره 1-1 في المرحلة الحادية عشرة، وخسر بصعوبة أمام أرسنال 3-4 الثلاثاء.

قال ستونز "علينا أن نستخدم الأذى والألم الموجود بداخلنا كحافز ووقود لوضع الأمور في نصابها الصحيح. أعتقد أن الجميع لديه هذه الرغبة".

وتابع "لقد كنا في هذه المواقف في المواسم السابقة. لا أعتقد أننا أو الجميع يجب أن نبالغ بشأن ما سيحدث. علينا أن نحافظ على هدوئنا كفريق".

-جهوزية ليفربول-

ومع جهوزية ليفربول لخوض فترة حاسمة في سباق الفوز باللقب المحلي، كشف غضب مدربه يورغن كلوب من مزحة حول الانتقال السريع لفريقه لمواجهة كريستال بالاس السبت، عن رغبة الألماني في مواكبة أرسنال المتصدر.

وصف مدرب الريدز مذيعا تلفزيونيا بـ "الجاهل" بعد فوز فريقه على شيفيلد يونايتد 2-0 الأربعاء عندما ذكر أن ليفربول صاحب المركز الثاني سيسافر إلى بالاس في "أفضل توقيت لانطلاق المباراة" بالنسبة لكلوب.

وأراد المذيع أن يشير إلى شكاوى المدرب الألماني في مناسبات سابقة عندما اضطر ليفربول للعب ظهر السبت بعد مباراة مساء الأربعاء.

تذمر كلوب، قائلاً "من الشجاعة حقا إلقاء مزحة حول ذلك"، لكنه بالتأكيد سيكون أكثر اطمئنانا لسماع رغبة مدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في مواجهة التحدي المتمثل في التعامل مع جدول المباريات المرهق.

وقال "اسمع، نحن في ديسمبر وهناك الكثير من المباريات المقبلة. بالنسبة لنا الآن، إنها بداية جيدة لشهر

ديسمبر ولدينا الكثير من المباريات الكبيرة المقبلة. يجب علينا جميعا أن نتطلع إليها".

ويأمل توتنهام أن يوقف نزيف النقاط عندما يستقبل نيوكاسل يونايتد الأحد.

وفشل توتنهام الذي كان استهل الموسم الحالي مع مدربه الجديد الاسترالي أنج بوستيكوغلو بفوزه في 8 من مبارياته العشر الاولى، في حصد النقاط الثلاث في مبارياته الخمس الاخيرة حيث تعرض لثلاث هزائم توالياً أمام تشلسي 1-4 وولفرهامبتون 1-2 وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتعادل مع مانشستر سيتي حامل اللقب 3-3، ليعود ويسقط أمام وست هام 1-2 في المرحلة الماضية.

ويحل تشلسي الجريح الأحد ايضاً ضيفاً على إيفرتون المنتشي من فوزه على نيوكاسل 3-0 وابتعاده عن منطقة الهبوط. فيما يواجه مانشستر يونايتد ضيفه بورنموث السبت.

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