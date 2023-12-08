تشهد منافسة بين الشباب والأبطال..الإمارات للتجديف الحديث تنطلق غداً في أبوظبي بمشاركة 70 بحاراً

تنطلق غداً السبت منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف الحديث على كاسر الأمواج في أبوظبي، والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي .

ويشارك في الجولة الافتتاحية للموسم 70 بحاراً ومتسابقاً من فريق أبوظبي للتجديف الحديث، ونادي الحمرية، وفريق التجديف لشرطة دبي، ونادي دبي للتجديف، ونادي أبوظبي للتجديف، والنادي البريطاني، وجامعة نيويورك أبوظبي، ونادي "مونتي" للتجديف.

وتضم البطولة 16 فئة مختلفة من التجديف الحديث، ما بين فئات فردية وزوجية ورباعية، وأيضاً فئات عمرية مختلفة، على مسار يبلغ طوله نحو 1000 متر انطلاقاً من الكورنيش وصولاً إلى النادي.

وأكد خليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية في النادي، أهمية الجولة الافتتاحية للتجديف الحديث في بداية الموسم الخاص بالمنافسات.

وأضاف أن البطولة تشهد منافسة بين الشباب والأبطال على المراكز الأولى من أجل الوصول إلى المراكز الجيدة، وحريصون على تقديم الأفضل لهذه الرياضة، والوصول بالمتسابقين إلى المستوى المتميز.

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