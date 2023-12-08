مانشستر يونايتد يضحى بكاسيميرو بعد مرور 16 شهراً على تاريخ انتقاله



بات مانشستر يونايتد مستعداً، لإفساح الطريق أمام 3 نجوم للرحيل عن قلعة الشياطين الحمر، والاستماع لكافة العروض المقدمة لهم، للرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن الجناح الإنجليزي جادون سانشو أول الأسماء المتوقع رحيلها، حيث يأمل مانشستر يونايتد في وصول عروض مناسبة له، للتخلي عنه في أقرب فرصة بعد خروجه من حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

وأبدى مانشستر يونايتد استعداده أيضاً لبيع المدافع الفرنسي رافاييل فاران، الذي أبعده تين هاغ عن التشكيل الأساسي لصالح هاري ماغواير.

ودخل البرازيلي كاسيميرو ضمن القائمة، رغم ابتعاده مؤخراً عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها قبل بضعة أسابيع، لكن مانشستر يونايتد بات مستعداً لبيعه بعد 16 شهراً فقط على تاريخ انضمامه لقلعة الشياطين الحمر.

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