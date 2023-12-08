Friday, 08 December 2023 03:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرقام سلبية بالجملة لتوتنهام في الدوري الإنجليزي

12/8/2023 6:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل توتنهام نتائجه السلبية في الأسابيع الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي، رغم إنه بدأ الموسم الجاري بطريقة مثالية.

وتلقى توتنهام خسارة جديدة في عقر داره، مساء أمس الخميس، على يد وست هام (1-2)، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر البريميرليغ، وأصبح السبيرز أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يفشل في الفوز بعد التقدم في 5 مباريات متتالية، بحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

وأضافت الشبكة، أن توتنهام أصبح أيضاً أول فريق في التاريخ يفشل في الفوز بملعبه 3 مباريات متتالية كان متقدماً فيها (1-0)، بينما أشارت "سكواكا" إلى خسارة توتنهام على ملعبه الجديد للمباراة الثالثة على التوالي لأول مرة في الدوري الممتاز والأولى بشكل عام منذ 2008.

وفي الموسم الحالي، يعد توتنهام الأكثر خسارة للنقاط في المباريات التي يتقدم فيها على منافسه، مهدراً 16 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08122023000110011019ID1107560279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث