أرقام سلبية بالجملة لتوتنهام في الدوري الإنجليزي

واصل توتنهام نتائجه السلبية في الأسابيع الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي، رغم إنه بدأ الموسم الجاري بطريقة مثالية.

وتلقى توتنهام خسارة جديدة في عقر داره، مساء أمس الخميس، على يد وست هام (1-2)، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر البريميرليغ، وأصبح السبيرز أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يفشل في الفوز بعد التقدم في 5 مباريات متتالية، بحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

وأضافت الشبكة، أن توتنهام أصبح أيضاً أول فريق في التاريخ يفشل في الفوز بملعبه 3 مباريات متتالية كان متقدماً فيها (1-0)، بينما أشارت "سكواكا" إلى خسارة توتنهام على ملعبه الجديد للمباراة الثالثة على التوالي لأول مرة في الدوري الممتاز والأولى بشكل عام منذ 2008.

وفي الموسم الحالي، يعد توتنهام الأكثر خسارة للنقاط في المباريات التي يتقدم فيها على منافسه، مهدراً 16 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز