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10 لاعبين يمثلون البلياردو والسنوكر في البطولة العربية بالأردن

12/8/2023 6:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يشارك المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر في منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري في الأردن.

وتغادر بعثة المنتخب غدا السبت إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في البطولة، حيث تضم 10 لاعبين برئاسة مروان الضالعي المدير المالي بالاتحاد، ومحمد عبد الله إداريا للسنوكر، ومروان الفلاسي إداريا للبلياردو.

واللاعبون مقسمون إلى 4 للسنوكر، وهم خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي في فئة (الرجال)، ومحمد شهاب، ومحمد الجوكر في فئة (فوق 40)، و6 لاعبين للبلياردو، هم عبد السلام البلوشي، وعبد الله جمعة، وطلال البلوشي، في فئة ( الرجال)، وحميد جابر، وعبد الله البلوشي، وسالم السكار في فئة ( الناشئين).

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكرا تحضيريا الأسبوع الماضي، في دبي بمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد محمد عبد الله إداري المنتخب أن الآمال معقودة على اللاعبين للظهور بالشكل المشرف الذي يليق بالرياضة الإماراتية في هذا المحفل العربي، مدعما بالإنجازات السابقة، وأبرزها، إنجاز محمد شهاب بالحصول على فضية بطولة العالم لفردي الماسترز، وإنجازات كأس الاتحاد العربي الذي أقيم بالسعودية مايو الماضي.

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