Friday, 08 December 2023 03:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بناء الأجسام واللياقة البدنية يشارك في آسيوية ماليزيا 10 ديسمبر الجاري

12/8/2023 6:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك المنتخب الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية في منافسات البطولة الآسيوية التي تقام بمدينة "جوهور باهرا في ماليزيا من 10 إلى 18 ديسمبر الجاري، بقائمة تضم 7 لاعبين، ولاعبات.

ويترأس البعثة محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد، وتضم معه الإداريين إبراهيم عبد الله العلي، وآمنة سالم المري.

و اللاعبون هم، فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد، في فئة الماسترز بوزن ( 83 كجم)، وماجد يوسف آل رضا بوزن ( 74 كجم)، للشباب، ومنصور المرزوقي في وزن ( 74 كجم) للرجال، ومحمد الحميدي، وجوهن اندوسو، وكلاهما بوزن تحت ( 105كجم)، في فئة الناشئين، و شمة ال الحوسني، ومريم عباس، في وزن ( 52 كجم) للسيدات

وأكد محمد المري جاهزية المنتخب الوطني للتواجد في أقوى وأهم البطولات الآسيوية للياقة البدنية، والتي تشهد مشاركة متنوعة، مع أبطال حققوا ميداليات عالمية، وقارية.

وأوضح أن الدعم الذي يلقاه الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، سيكون له المردود الأيجابي على نتائج اللاعبين في البطولة، لمواصلة تحقيق الإنجازات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08122023000110011019ID1107560277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث