بناء الأجسام واللياقة البدنية يشارك في آسيوية ماليزيا 10 ديسمبر الجاري

يشارك المنتخب الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية في منافسات البطولة الآسيوية التي تقام بمدينة "جوهور باهرا في ماليزيا من 10 إلى 18 ديسمبر الجاري، بقائمة تضم 7 لاعبين، ولاعبات.

ويترأس البعثة محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد، وتضم معه الإداريين إبراهيم عبد الله العلي، وآمنة سالم المري.

و اللاعبون هم، فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد، في فئة الماسترز بوزن ( 83 كجم)، وماجد يوسف آل رضا بوزن ( 74 كجم)، للشباب، ومنصور المرزوقي في وزن ( 74 كجم) للرجال، ومحمد الحميدي، وجوهن اندوسو، وكلاهما بوزن تحت ( 105كجم)، في فئة الناشئين، و شمة ال الحوسني، ومريم عباس، في وزن ( 52 كجم) للسيدات

وأكد محمد المري جاهزية المنتخب الوطني للتواجد في أقوى وأهم البطولات الآسيوية للياقة البدنية، والتي تشهد مشاركة متنوعة، مع أبطال حققوا ميداليات عالمية، وقارية.

وأوضح أن الدعم الذي يلقاه الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، سيكون له المردود الأيجابي على نتائج اللاعبين في البطولة، لمواصلة تحقيق الإنجازات.

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