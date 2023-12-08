دراجة كهربائية ثورية تعمل بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت شركة إيسر عن دراجة "إيبي" الكهربائية الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تطرحها للبيع في أسواق مختارة اعتباراً من الربع الأول من عام 2024.

تأتي دراجة "إيبي" التي تم الإعلان عنها خلال قمة الاستدامة "كوب 28" في دبي، مزودة ببطارية ليثيوم أيون بقدرة

460 وات قابلة للإزالة، مما يجعل الشحن أسهل، علاوة على ذلك، تعمل البطارية بمثابة بنك طاقة، قادر على شحن الهواتف والملحقات الصغيرة وحتى تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمخرج USB PD.

وتتميز الدراجة أيضاً، بإطارات فريدة تعتمد على الرغوة الهوائية، مما يضمن عدم تعرضها للثقوب أو الأضرار، كما تتضمن وظيفة القفل وفتح القفل عبر البلوتوث، وفتح القفل تلقائياً عندما يقترب المستخدم من الدراجة الإلكترونية.

ويمكن للدراجة أن تحمل ما يصل إلى 120 كيلوغراماً من الوزن، ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعتين ونصف فقط، مما يوفر نطاقاً يصل إلى 110 كيلومترات مع سرعة قصوى تبلغ 25 كيلومتراً في الساعة.

بالإضافة إلى ما سبق، تحتوي على مجموعة من أجهزة الاستشعار الذكية التي تكتشف المركبات القريبة مثل السيارات، مما يضيف طبقة من الأمان للراكب، ويمكن للمستخدمين أيضاً تنزيل تطبيق“ebiiGo”، المتوفر على منصات أندرويد وآي أوه إس، للحصول على تجربة ركوب أكثر تميزاً، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس.