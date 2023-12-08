إقالة رئيس الاتحاد البرازيلي تؤثر على مستقبل أنشيلوتي

أصدرت محكمة العدل بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قراراً خلال الساعات الماضية، بإقالة إيدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من منصبه بسبب المخالفات.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلاً عن وسائل إعلام برازيلية، أن محكمة العدل ألغت نتيجة انتخاب إيدنالدو رودريغيز التي أجريت في 2022، معتبرة أنها باطلة بسبب تغيير القواعد الانتخابية التي أدخلت قبل وقت قصير من التصويت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قررت تعيين خوسيه بيريز رئيس المحكمة العليا للعدالة الرياضية، رئيساً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم بشكل مؤقت، وطالبت إجراء انتخابات جديدة خلال 30 يوماً، لكن لا يزال بإمكان إيدنالدو رودريغيز تقديم استئناف لإلغاء القرار.

وبحسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية البرازيلية في وقت سابق، فإن إيدنالدو رودريغيز صاحب فكرة التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لتولي لمنتخب المسؤولية الفنية لمنتخب البرازيل خلال الأشهر المقبلة، بالتالي قد تفشل الصفقة بعد قرار إقالة رودريغيز.

وأكدت بعض وسائل الإعلام العالمية من قبل، أن أنشيلوتي أنهي اتفاقه بالفعل مع البرازيل، على أن يتولى تدريب السامبا بداية من الصيف المقبل، بل أشارت بعض التقارير إلى أن المدرب الإيطالي وقع على عقده بالفعل مع السيليساو.

وأعلن أنشيلوتي سابقاً رغبته في الاستمرار بتدريب ريال مدريد، إلا إن مسؤولي الميرنغي لم يفتحوا بعد مفاوضات رسمية مع المدرب الإيطالي حول تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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