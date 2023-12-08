خطأ غريب ضد المدافع.. ركلة جزاء مثيرة للجدل بالدوري السعودي (فيديو)

شهدت مباراة الحزم والفتح، بمنافسات الجولة 16 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل بخطأ غريب ضد أحد اللاعبين.

وفي الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الحزم في لقطة مثيرة للجدل من مدافع الفتح فهد الحربي، حيث حاول مدافع الفتح مصافحة زميله حارس المرمى جاكوب رينيه أثناء إمساكه بالكرة، وهو ما جعل الحكم يحتسب ركلة جزاء على الفور لصالح الحزم، بداع أن الحربي لامس الكرة بيده أثناء مصافحة زميله.

وجاء قرار الحكم ليدفع لاعبو الفتح للاعتراض، مؤكدين أن زميلهم لم يلمس الكرة أثناء مصافحة رينيه، إلا أن حكم اللقاء أصر على موقفه واحتسب ركلة جزاء سجل منها أصحاب الأرض الهدف الثاني.

وانتهى اللقاء لصالح الحزم بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، في المقابل، تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السابع.

لحظة احتساب ركلة جزاء للحزم..

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