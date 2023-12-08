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واتساب يتيح إرسال رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة فقط

12/8/2023 5:29:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب عن إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة، وستختفي بمجرد الاستماع إليها.

ونشر تطبيق واتساب عبر منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي واتساب رسالة يقول فيها: "قلها مرة واحدة، قم بتشغيلها مرة واحدة، الآن يمكنك تحديد "عرض مرة واحدة" عند إرسال ملاحظة صوتية للحصول على ميزة إضافية من الحماية".

وقالت شركة "ميتا" عبر مدونتها الرسمية، إن ميزة واتساب الجديدة تم تطويرها لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى الرسائل، مما يسمح لمستخدمي المنصة بمشاركة معلوماتهم الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن دون القلق من تسريبها.

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