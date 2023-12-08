واتساب يتيح إرسال رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة فقط

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب عن إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة، وستختفي بمجرد الاستماع إليها.
ونشر تطبيق واتساب عبر منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي واتساب رسالة يقول فيها: "قلها مرة واحدة، قم بتشغيلها مرة واحدة، الآن يمكنك تحديد "عرض مرة واحدة" عند إرسال ملاحظة صوتية للحصول على ميزة إضافية من الحماية".
وقالت شركة "ميتا" عبر مدونتها الرسمية، إن ميزة واتساب الجديدة تم تطويرها لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى الرسائل، مما يسمح لمستخدمي المنصة بمشاركة معلوماتهم الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن دون القلق من تسريبها.
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