تايوان تعلن رصد منطاد صيني بالقرب من الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الجمعة أنّ منطاداً صينياً عبَر الخميس الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي الصيني الخميس، في حادث غير عادي.

وقالت وزارة الدفاع "تمّ اكتشاف منطاد تابع لجمهورية الصين الشعبية في الساعة 11,52 (3,52 بتوقيت غرينتش) أمس (الخميس) بعدما عبر الخط الأوسط لمضيق تايوان على بعد 101 ميل بحري (187 كيلومتر) جنوب غرب كيلونغ"، المدينة الواقعة في شمال الجزيرة.

وأضافت الوزارة أنّ "المنطاد توجّه إلى الشرق واختفى في الساعة 12,55 (4,55 بتوقيت غرينتش)".

وأفاد تقرير نُشر الجمعة بأنّ 27 طائرة عبرت هذا الخط في الساعات الـ24 الماضية.

تعتبر الصين تايوان إقليماً لم تتمكن بعد من إعادة توحيده مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1949. وفي السنوات الأخيرة، كثّفت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على الجزيرة.

ورغم أنّ السلطات التايوانية ترصد طائرات وسفناً حربية صينية بانتظام حول الجزيرة، إلّا أنّ وجود منطاد صيني يعدّ أمراً غير عادي.

وفي فبراير، حلّق منطاد صيني فوق الأراضي الأمريكية قبل أن يتمّ إسقاطه. وندّدت واشنطن بعملية تجسّس، الأمر الذي نفته الصين.

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