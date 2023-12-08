كويكب يتسبب باختفاء أكبر نجم قريب من الأرض الاثنين القادم

منكب الجوزاء أو نجم "يد الجوزاء"، أقرب نجم أحمر عملاق إلى الأرض وألمع نجومها في سماء الليل.

هذا النجم العملاق مقدر له الاختفاء مع مرور كويكب من أمامه للحظات عندما يمر كويكب أمامه لينتج كسوفا فريدا من نوعه.

هذا المشهد النادر والعابر يفترض أن يظهر في وقت متأخر من يوم الإثنين وحتى وقت مبكر من الثلاثاء، ليشهده الملايين على طول مسار ضيق يمتد من طاجيكستان وأرمينيا في آسيا الوسطى، وعبر تركيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، وحتى ميامي وأرخبيل جزر "فلوريدا كيز" وأخيرا، بعض مناطق من المكسيك.

نجم منكب الجوزاء أو "يد الجوزاء" نجم عملاق أحمر ضخم يقع في كوكبة الجبار.

الكويكب الذي سيمر من أمامه هو "ليونا"، وهو صخرة فضائية مستطيلة تدور ببطء في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

يأمل علماء الفلك أن يعرفوا المزيد عن "يد الجوزاء" و"ليونا" خلال الكسوف، الذي يتوقع ان يستمر لأكثر من 15 ثانية.

كان فريق بقيادة إسبانية قد تمكن مؤخرا - من خلال مراقبة كسوف نجم أكثر عتمة من ليونا في سبتمبر/ أيلول - من تقدير أبعاد الكويكب مشيرا إلى أن عرضه يبلغ 55 كيلومترا وطوله 80 كيلومترا.

ثمة شكوك ما زالت قائمة حول تلك التوقعات بالإضافة إلى حجم النجم وغلافه الجوي المتمدد.

من غير الواضح ما إذا كان الكويكب سيحجب النجم بأكمله، ما يؤدي إلى حدوث كسوف كلي أن أنه قد يتمخض عن "حلقة نارية" مع حدود مشتعلة صغيرة حول النجم.

إذا كان الكسوف كليا، فإن علماء الفلك لا يمكنهم الجزم بعدد الثواني التي سيستغرقها النجم حتى يختفي تماما والتي ربما تصل إلى عشر ثوان.

قال عالم الفلك جيانلوكا ماسا، مؤسس "مشروع التلسكوب الافتراضي" والذي سيوفر بثا مباشرا عبر الإنترنت من إيطاليا: "أي تصور سنشهد ما زال غير مؤكد، ما يجعل الحدث أكثر إثارة للاهتمام".

يمكن رؤية منكب الجوزاء الذي يبعد عن الأرض بنحو سبعمائة سنة ضوئية، بالعين المجردة، غير أن استخدام منظار مقرب أو تلسكوب سيعزز الرؤية دون شك.

السنة الضوئية تعادل 9461 تريليون كيلو متر.

منكب الجوزاء أكثر إشراقا من شمسنا بآلاف المرات وأكبر منها بنحو سبعمائة ضعف.

ذلك النجم من الضخامة بمكان لدرجة أنه إذا حل محل شمسنا، فسوف يمتد إلى ما بعد كوكب المشتري، بحسب وكالة الفضاء الامريكية "ناسا".

غير أن عمره الذي لا يتجاوز عشرة ملايين عام، لا يقارن بالشمس التي تجاوز عمرها 4,6 مليار سنة.

يرجح العلماء أن يكون قصر عمر منكب الجوزاء، راجعا لكتلته والسرعة التي تحترق بها مادته.

بعد قرون لا حصر لها من السطوع المتفاوت، خفت نجم منكب الجوزاء بشكل كبير في عام 2019 عندما اندفعت كمية ضخمة مواد سطح النجم إلى الفضاء.

قالت ناسا إن سحابة الغبار الناتجة حجبت ضوء النجوم بشكل مؤقت، وفي غضون ستة أشهر عاود منكب الجوزاء سطوعه السابق.

يتوقع العلماء أن يتحول منكب الجوزاء إلى مستعر- المستعر هو انفجار مفاجئ في الفضاء ينجم عنه سطوع ضوء شديد يتكون على إثره نجم جديد- أعظم في انفجار عنيف خلال مائة ألف عام.