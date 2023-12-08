قبل مزاملة ميسي من جديد.. سواريز ينهي رحلته في الدوري البرازيلي بصمة مميزة

توج لويس سواريز مهاجم غريميو بورتو أليغرينزي، موسمه المميز مع فريقه البرازيلي، بحصد لقب أفضل لاعب في الدوري لعام 2023، بحسب ما أعلنه ناديه في بيان رسمي.

وإسدل الستار على منافسات الموسم بالدوري البرازيلي، أمس الخميس، بتتويج بالميراس باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ونشر جريميو مقطع فيديو لسواريز، أثناء استلامه جائزة الكرة الذهبية، التي نالها بعدما حصد أعلى نسبة من الأصوات، وأنهى لويس سواريز الموسم هدافاً لفريقه برصيد 17 هدفاً، ليحتل الوصافة في قائمة هدافي الدوري البرازيلي.

وأصبح سواريز رابع لاعب يتوج بالجائزة في تاريخ جريميو بعد أنشيتا، وباولو إيسيدورو ولوكاس ليفا أعوام 1973، و1981 و2006.

وخاض سواريز مباراته الأخيرة مع جريميو في الدوري البرازيلي هذا الموسم، ضد فلومينينسي، أمس الخميس، وسجل ثنائية قاد بها فريقه للفوز (3-2) على أصحاب الأرض بقيادة البرازيلي مارسيلو.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن سواريز هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف على مدار الموسم بالدوري البرازيلي، حيث تفوق على الجميع بمساهمته في 28 هدفاً، سجل منها 17 وصنع 11، متقدماً على البرازيلي هالك الذي أحرز 15 هدفاً مع أتلتيكو مينيرو، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ورغم ذلك، لم يستطع سواريز اعتلاء صدارة قائمة الهدافين، التي تربع على عرشها باولينيو نجم أتلتيكو مينيرو برصيد 20 هدفاً، ليحل أسطورة برشلونة السابق المركز الثاني بالتساوي مع تيكينيو سواريز مهاجم بوتافوجو.

ومن المتوقع انتقال سواريز إلى إنتر ميامي الأمريكي، لمجاورة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في منافسات الموسم الجديد.

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