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شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث خطير وقع نتيجة الانشغال بغير الطريق

12/8/2023 5:29:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور التقاطعات والإشارات الضوئية ونبهت للنتائج الخطيرة التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الإشارة الضوئية خاصة باتجاه اليسار.

وبثت فيديو بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" لحادث جسيم وقع بسبب عدم تركيز السائق على مسار الطريق لافتة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ للمركبة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ووقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

ودعت السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة والانتباه للمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.

وذكرت أن القانون الاتحادي أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يومًا والقانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي تبلغ القيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

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