سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج

كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين لدعمه لصندوق الفرج حيث تسلم الميدالية والشهادة نيابة عن سموه، الشيخ زايد بن محمد بن طحنون آل نهيان.

كما كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الداعمين لصندوق الفرج من مختلف المؤسسات والقطاعات والأفراد، وذلك في حفل أقيم في مدينة إكسبو دبي مقر انعقاد مؤتمر الأطراف“COP28”.

ومنح سموه ميدالية خدمة المجتمع وشهادات التقدير للمكرمين، تقديراً لجهودهم ومبادراتهم الإنسانية، التي أسهمت في الإفراج عن عدد من النزلاء، وإدخال البهجة والسرور في نفوس أسرهم.

وأعرب سموه عن شكره للجميع تقديراً لمواطنتهم الإيجابية، التي تسهم في نجاح مسيرة الصندوق، وتحقق أهدافه في تقديم المساعدات الإنسانية للنزلاء، وترسخ قيم التآخي والتراحم والتسامح، وتعزز روح التعاون والتكافل المجتمعي.

وتابع سموه والحضور عرضاً مرئياً يستعرض جانباً من منجزات صندوق الفرج، ودوره المجتمعي في مساعدة المعسرين مالياً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة.

حضر الحفل، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وسعادة خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، وأعضاء مجلس الإدارة، والمكرمون وممثلو الشركاء وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وشمل التكريم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، كما تم تكريم معالي حمد سهيل الخييلي، ومعالي مبارك راشد المنصوري، وبنك دبي الإسلامي، وأبناء غانم بن حمودة الظاهري، وسعادة فرج بن حمودة الظاهري، وتسلمها نيابة عنهم سعادة خالد غانم بن حمودة الظاهري.

كما تم تكريم سعادة سعيد عبدالكريم الفهيم، وسعادة عبدالجليل عبدالرحمن البلوكي، وسعادة حمد سلطان الدرمكي، وعائلة المغفور لها عوشة خلف العتيبة، وسعادة هلال مبارك المنصوري، وسعادة سلطان سعيد السويدي، وسعادة محمد علي الأنصاري ممثلاً عن الأنصاري للصرافة، وهيئة المساهمات المجتمعية“معاً”، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومجموعة الرستماني، ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، وشركة "إنترناشيونال فود ستف"، وشركة "الناصر القابضة".

الجدير بالذكر أن نتائج المبادرات الإنسانية لصندوق الفرج في عام 2022 استفاد منها 2026 أسرة، وبلغ عدد النزلاء والمعسرين الذين تم الإفراج عنهم، 4645 شخصا فيما بلغت إجمالي المبالغ المالية 71.511.420 مليون درهم.

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