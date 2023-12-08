إعلام عبري: هجوم سيبراني يحذف معلومات حكومية كثيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن هجوما سيبرانيا استهدف موقع أرشيف الدولة في إسرائيل.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية: إن "هجوما سيبرانيا استهدف موقع أرشيف الدولة في إسرائيل، ما أدى إلى محو كثير من المعلومات الحكومية".
ولم تضف القناة أي معلومات عن الجهة المنفذة للهجوم، أو طبيعة البيانات التي تعرضت للحذف.
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