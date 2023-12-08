إعلام عبري: هجوم سيبراني يحذف معلومات حكومية كثيرة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن هجوما سيبرانيا استهدف موقع أرشيف الدولة في إسرائيل.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية: إن "هجوما سيبرانيا استهدف موقع أرشيف الدولة في إسرائيل، ما أدى إلى محو كثير من المعلومات الحكومية".

ولم تضف القناة أي معلومات عن الجهة المنفذة للهجوم، أو طبيعة البيانات التي تعرضت للحذف.



