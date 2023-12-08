مقتل جندي إسرائيلي في غزة“بنيران صديقة”

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- القدس: كشف موقع“واي نت” الإخباري العبري، الجمعة، عن مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة، بنيران صديقة مصدرها مروحية إسرائيلية.
وقال إن“مروحية حربية تابعة لسلاح الجو (الإسرائيلي) قامت خلال الأيام الأخيرة، بمهاجمة منزل كان يوجد فيه جنود في قطاع غزة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل أحدهم” دون تحديد مكان أو موعد الواقعة.
وأوضح أن الحادث وقع عندما“طلبت القوات البرية من طياري مروحيات أباتشي، الدعم الجوي ضد المسلحين الذين تم اكتشافهم في مكان قريب”.
وتابع الموقع:“استجاب الطياران للطلب، لكن على ما يبدو، بسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض، هاجموا المبنى الذي يتواجد فيه الجنود”.
ولفت إلى أنه بناءً على طلب عائلة الجندي، الذي تم دفنه بالفعل، فإنه لم يتم نشر اسمه، بحسب المصدر ذاته.
ونقل الموقع العبري عن الجيش الإسرائيلي أنه“يجري التحقيق في الحادث”.
وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وسبق لهيئة البث الإسرائيلية أن أشارت مؤخرا إلى أن عددا من الجنود قتلوا“بنيران صديقة” أثناء المعارك مع مقاتلين فلسطينيين داخل قطاع غزة.
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