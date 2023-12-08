مقتل جندي إسرائيلي في غزة“بنيران صديقة”

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- القدس: كشف موقع“واي نت” الإخباري العبري، الجمعة، عن مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة، بنيران صديقة مصدرها مروحية إسرائيلية.

وقال إن“مروحية حربية تابعة لسلاح الجو (الإسرائيلي) قامت خلال الأيام الأخيرة، بمهاجمة منزل كان يوجد فيه جنود في قطاع غزة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل أحدهم” دون تحديد مكان أو موعد الواقعة.

وأوضح أن الحادث وقع عندما“طلبت القوات البرية من طياري مروحيات أباتشي، الدعم الجوي ضد المسلحين الذين تم اكتشافهم في مكان قريب”.

وتابع الموقع:“استجاب الطياران للطلب، لكن على ما يبدو، بسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض، هاجموا المبنى الذي يتواجد فيه الجنود”.

ولفت إلى أنه بناءً على طلب عائلة الجندي، الذي تم دفنه بالفعل، فإنه لم يتم نشر اسمه، بحسب المصدر ذاته.

ونقل الموقع العبري عن الجيش الإسرائيلي أنه“يجري التحقيق في الحادث”.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وسبق لهيئة البث الإسرائيلية أن أشارت مؤخرا إلى أن عددا من الجنود قتلوا“بنيران صديقة” أثناء المعارك مع مقاتلين فلسطينيين داخل قطاع غزة.



