نفوق ملايين الأسماك على شواطئ اليابان.. ظاهرة غريبة تتسبب بفزع كبير

MENAFN - Palestine News Network ) طوكيو/PNN-أصبحت شواطئ اليابان مقبرة للأسماك بعد العثور على أعداد كبيرة جدا من سمك السردين والماكريل التي جرفتها الأمواج إلى شاطئ هاماتشو في مدينة هوكايدو.

وأثارت الظاهرة الغامضة قلقا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تداول نشطاء فيديو يظهر نفوق ملايين الأسماك في البحر، وقيام الأمواج بقذفها لساحل الجزيرة اليابانية.

ولم يستطيع العلماء تحديد السبب الدقيق للظاهرة، لكن وفقا لإحدى الروايات، يمكن أن تؤدي الهجرة الجماعية للأسماك إلى الوفاة، بسبب التغيرات في درجة حرارة الماء في مناطق مختلفة حول الجزر اليابانية.

وأرجع البعض الظاهرة للتنبؤ البيولوجي لدى الأسماك باقتراب زلزال كبير في المكان، في حين أرجع آخرون السبب لتفجيرات نووية تحدث في البحر.

المصدر: "TBS News"



