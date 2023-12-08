إصابات واعتقالات في هجوم للمستعمرين على قرية خلة الضبع بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب ثلاثة مواطنين واعتقل اثنان آخران، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية خلة الضبع بمسافر يطا، جنوب الخليل.
وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، لـ"وفا"، بأن عشرات المستعمرين المسلحين من مستعمرات: "كرمئيل"، و"ماعون" و"متسبي يائير"، و"أبناء يعقوب" و"داليا"، اقتحموا قرية خلة الضبع واحتجزوا عددا من سكانها بعد أن استولوا على هواتفهم النقالة، كما فتشوا عددا من المنازل، واعتدوا بالضرب المبرح على عدد من أفراد عائلة الدبابسة، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بجروح ورضوض، نقلوا إثرها إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا.
وأضاف الجبور أن جنود الاحتلال دمروا شبكة المياه في القرية، واعتقلوا الشاب صلاح دبابسة، ورئيس مجلس قروي التوانة محمد الربعي أثناء توجهه إلى القرية، ومنعوا مركبات الإسعاف من دخولها.
MENAFN08122023000205011050ID1107560146
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.