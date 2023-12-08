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إصابات واعتقالات في هجوم للمستعمرين على قرية خلة الضبع بمسافر يطا

12/8/2023 5:18:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب ثلاثة مواطنين واعتقل اثنان آخران، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية خلة الضبع بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، لـ"وفا"، بأن عشرات المستعمرين المسلحين من مستعمرات: "كرمئيل"، و"ماعون" و"متسبي يائير"، و"أبناء يعقوب" و"داليا"، اقتحموا قرية خلة الضبع واحتجزوا عددا من سكانها بعد أن استولوا على هواتفهم النقالة، كما فتشوا عددا من المنازل، واعتدوا بالضرب المبرح على عدد من أفراد عائلة الدبابسة، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بجروح ورضوض، نقلوا إثرها إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا.

وأضاف الجبور أن جنود الاحتلال دمروا شبكة المياه في القرية، واعتقلوا الشاب صلاح دبابسة، ورئيس مجلس قروي التوانة محمد الربعي أثناء توجهه إلى القرية، ومنعوا مركبات الإسعاف من دخولها.

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