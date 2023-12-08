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الاحتلال يعتقل الشيخ بكيرات وطفلا من بيت لحم

12/8/2023 5:18:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في قرية دار صلاح، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال فتشت منزل الشيخ بكيرات قبل اعتقاله، علما أنه من قرية صور باهر المقدسية، وهو مبعد عن مدينة القدس المحتلة لمدة خمسة أشهر.

وفي بلدة جناتة شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل بهاء عبد العروج (16 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

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