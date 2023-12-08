الاحتلال يعتقل الشيخ بكيرات وطفلا من بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في قرية دار صلاح، شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال فتشت منزل الشيخ بكيرات قبل اعتقاله، علما أنه من قرية صور باهر المقدسية، وهو مبعد عن مدينة القدس المحتلة لمدة خمسة أشهر.
وفي بلدة جناتة شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل بهاء عبد العروج (16 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.
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