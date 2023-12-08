الأردن على موعد مع الثلوج منتصف الشهر الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تشير التوقعات الجوية إلى احتمالية أن تشهد المملكة منتصف الشهر الحالي تساقطاً للثلوج على المناطق المرتفعة وزخات ثلجية على المناطق الأخرى بحسب مواقع جوية عالمية.



وبحسب الخرائط الجوية لمواقع طقس أشارت إلى امكانية أن تشهد الاردن تساقطا للثلوج اعتباراً من يوم الاثنين 18 / 12 مع أجواء باردة ورياح نشطة وتستمر لعدة أيام .



وتبدأ مربعانية الشتاء يوم الانقلاب الشتوي في 21 أو 22 كانون الأول الحالي وتستمر حتى نهاية كانون الثاني / يناير، ثم تأتي خمسينية الشتاء التي تتكون من 50 يوماً، وتمتد حتى الاعتدال الربيعي في 21 آذار/ مارس.



ويشار إلى أن إدارة الأرصاد الجوية قالت إن المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته المملكة رفع الموسم المطري الحالي بنسب 19 بالمئة من المعدل الموسمي المطري العام.