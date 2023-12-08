إعلام إسرائيلي: هجوم سيبراني يستهدف موقع أرشيف الحكومة

إعلام إسرائيلي: هجوم سيبراني يستهدف موقع أرشيف الحكومة
التاريخ
12/8/2023 5:18:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هجوما سيبرانيا استهدف موقع أرشيف الدولة في إسرائيل، مما أدى إلى محو كثير من المعلومات الحكومية.
ولم تضف القناة أي معلومات عن الجهة المنفذة للهجوم، أو طبيعة البيانات التي تعرضت للحذف.
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