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إعلام إسرائيلي: هجوم سيبراني يستهدف موقع أرشيف الحكومة

12/8/2023 5:18:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هجوما سيبرانيا استهدف موقع أرشيف الدولة في إسرائيل، مما أدى إلى محو كثير من المعلومات الحكومية.


ولم تضف القناة أي معلومات عن الجهة المنفذة للهجوم، أو طبيعة البيانات التي تعرضت للحذف.


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