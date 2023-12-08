القسام: أفشلنا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا

القسام: أفشلنا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا
التاريخ
12/8/2023 5:18:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر ميداني بكتائب القسام إنهم أفشلوا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأضاف أنهم دمروا عددا كبيرا من آلياته عند تخوم المخيم.
يأتي ذلك وسط استمرار طائرات الاحتلال قصف المخيم ودفع سكانه للنزوح إلى مراكز إيواء تتعرض للانتهاكات.
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