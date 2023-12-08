قيادي بحماس: اعتقال الاحتلال لنازحين يعد جريمة انتقامية

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق في بيان إن الحركة تدعو كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري والضغط بكل الوسائل للإفراج عن المعتقلين المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وأكد أن اعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم عمل لا يقوم به إلا ميليشيات وصفها بالـ "إرهابية".
كما وصف الرشق اعتقال جيش الاحتلال نازحين في مدرسة شمال قطاع غزة وتجريدهم ملابسهم، جريمة للانتقام من الضربات التي تلقاها.
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