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قيادي بحماس: اعتقال الاحتلال لنازحين يعد جريمة انتقامية

12/8/2023 5:18:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق في بيان إن الحركة تدعو كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري والضغط بكل الوسائل للإفراج عن المعتقلين المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.


وأكد أن اعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم عمل لا يقوم به إلا ميليشيات وصفها بالـ "إرهابية".


كما وصف الرشق اعتقال جيش الاحتلال نازحين في مدرسة شمال قطاع غزة وتجريدهم ملابسهم، جريمة للانتقام من الضربات التي تلقاها.


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