ضابط إسرائيلي يكشف عن قساوة معارك الشجاعية بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف ضابط إسرائيلي كبير القتال الدائرة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بالقاسي في بيئة معقدة، مشيرًا إلى أن مقاتلي كتائب القسام لا يتراجعون ويتصدون لقوات الجيش ببسالة.



وقال نائب قائد لواء "جولاني" إيهود مويال إن مقاتلي كتيبة الشجاعية التابعة للقسام مقاتلي نخبة، حيث أمطروا القوات الإسرائيلية بعشرات الصواريخ المضادة للدروع متسببين بمقتل وإصابة العشرات وتدمير وإعطاب الكثير من الآليات.



وأضاف "لقد حفروا مدينة أنفاق في كل مكان، نعثر على فتحات أنفاق طيلة الوقت وهم يواصلون التسلل عبر أنفاق أخرى، كتيبة الشجاعية التابعة لحماس كتيبة مختارة، فهم لا يهربون ولا يتركون مواقعهم، وبالنسبة لهم فهم يقاتلون دفاعاً عن بيوتهم حتى الموت".



وأشار "مويال" إلى أن اقتحام الشجاعية شكّل تحدياً للجيش، قائلاً: "تخرج علينا الخلايا من الأنفاق لتضرب مؤخرة الجيش وهي خلايا منظمة أكثر من التي واجهنا بمناطق أخرى، وفي بعض الأحيان استخدموا طائرات بدون طيار لجمع المعلومات وبعدها تهاجمنا خلايا مكوّنة من 4 إلى 8 أفراد عبر الأنفاق".



وذكر "مويال" أن "الاشتباكات تدور هناك نهاراً في غالبية الأحيان، وغالبية الصواريخ التي تطلق علينا من مسافات قصيرة جداً، إذ تعرضنا لعشرات من الصواريخ التي أطلقت علينا من الأزقة الضيقة، وأحياناً استخدموا نيران القناصة، وتسببت الصواريخ المضادة للدروع بضرب آلياتنا المصفحة التي تحولت عملية إخراجها إلى مهمة معقدة جداً".

وتابع "توقفنا عن عد الصواريخ التي أطلقت تجاهنا، ولا شك أننا نتحدث عن كتيبة قوية أكثر بكثير من الذي واجهناه حتى الآن".



ولفت "مويال" إلى أن معركة الشجاعية لها رمزية كبيرة للواء جولاني الذي يسعى للانتقام للضربة القاسية التي تلقاها بداية العدوان البري عام 2014 بمقتل وإصابات العشرات من الجنود وأسر الجندي "أورون شاؤول".



ورفض "مويال" طلب المراسلين العسكريين مرافقة القوات إلى داخل حي الشجاعية بالنظر إلى ضراوة القتال هناك.



وفيما يتعلق بعدد الآليات المعطوبة أو المدمرة، قالت صحيفة "معاريف" إن عدداً كبيراً من الآليات أصيبت في المعارك ومنها إصابات مدمرة.



وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أقام ورشة ميدانية لإصلاح الآليات المصابة بشكل طفيف، في الوقت الذي تحول فيه حي الشجاعية إلى خطر جداً وحظر على المراسلين العسكريين دخوله.

