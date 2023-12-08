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القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى بمحيط السفارة الأمريكية فى العراق

12/8/2023 4:32:51 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بوقوع قصف صاروخي بمحيط السفارة الامريكية بالعراق، فضلا عن سقوط عشرات القذائف استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد، وسقوط قذائف هون داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالعراق.








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