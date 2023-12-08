القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى بمحيط السفارة الأمريكية فى العراق

القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى بمحيط السفارة الأمريكية فى العراق
التاريخ
12/8/2023 4:32:51 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بوقوع قصف صاروخي بمحيط السفارة الامريكية بالعراق، فضلا عن سقوط عشرات القذائف استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد، وسقوط قذائف هون داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالعراق.
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