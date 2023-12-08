الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة البيرة بـ40 آلية عسكرية بالضفة الغربية

MENAFN - Youm7) أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تداهم بنايات برام الله، وبدأت في اقتحام مدينة البيرة بالضفة الغربية، حيث دفعت بـ40 آلية عسكرية، وذلك حسبما أفادت به القناة في نبأ عاجل لها.

وأفادت القناة في نبأ أخر لها، أن هناك غارتين استهدفتا وسط قطاع غزة، مؤكدة أن قوات الاحتلال تقصف بلدات رامية وبيت ليف وزيقين بجنوب لبنان.

وفي سياق منفصل، أعرب لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، عن قلقه حيال العمليات على حدود إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن يجب الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأكد أوستن أنه يجب زيادة دخول المساعدات الإنسانية لداخل قطاع غزة، كما طالب إسرائيل بحماية المدنيين في قطاع غزة.