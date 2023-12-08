الأمين العام لـالتعاون الخليجى يعزى السعودية فى حادث سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد طاقهما

(MENAFN
- Youm7) أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولى العهد رئيس مجلس الوزراء
الأمير محمد بن سلمان وشعب السعودية ، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية (ف-15 اس ايه)، واستشهاد طاقمها أثناء مهمتها التدريبية. وفق بيان صادر عن المجلس.
وأعرب الأمين العام عن بالغ الحزن والأسى لهذا الحادث الجلل، وأن يرحم الشهداء ويلهم أسرتي الشهيدين الصبر والسلوان.
وكانت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية أعلنت أمس الخميس، سقوط إحدى الطائرات المقاتلة من طراز إف-15 اس ايه، واستشهاد طاقمها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
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