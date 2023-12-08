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الأمين العام لـالتعاون الخليجى يعزى السعودية فى حادث سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد طاقهما

12/8/2023 4:32:51 AM
(MENAFN- Youm7) أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين ‫الملك سلمان وولى العهد رئيس مجلس الوزراء
‫الأمير محمد بن سلمان وشعب السعودية ، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية (ف-15 اس ايه)، واستشهاد طاقمها أثناء مهمتها التدريبية. وفق بيان صادر عن المجلس.

وأعرب الأمين العام عن بالغ الحزن والأسى لهذا الحادث الجلل، وأن يرحم الشهداء ويلهم أسرتي الشهيدين الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية أعلنت أمس الخميس، سقوط إحدى الطائرات المقاتلة من طراز إف-15 اس ايه، واستشهاد طاقمها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.








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