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جامعة القاهرة تحذر من الكيانات الوهمية التي تدعي صلتها بالجامعة

12/8/2023 4:32:48 AM
(MENAFN- Youm7) ـ الخشت: سنلاحق الكيانات الوهمية وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها ومقاضاتها لاستغلالها اسم الجامعة



حذرت جامعة القاهرة مجددًا، من الكيانات الوهمية التي تدعي صلتها بالجامعة وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة، سواء من خلال الدراسة الأكاديمية أو التدريب، مشددة على أن الإدارة القانونية بالجامعة ستلاحق هذه الكيانات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها ومقاضاتها لاستغلال اسم الجامعة مما يسبب ضرر بالغ للطلاب.



وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الالتحاق بجامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها يكون من خلال موقع ومكتب التنسيق فقط، مشيرًا إلى أن هناك "كيانات وهمية" ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالجامعة تستغل اسم الجامعة للنصب على الطلاب، وهو ما يتم تحذير الطلاب منه مرارًا وتكرارًا حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات.



وأكد الدكتور الخشت، على ضرورة أن يكون هناك وعي كافي لدى الطلاب في ظل وسائل التواصل المتعددة، حيث يمكن لأي طالب الدخول على الموقع الرسمي للجامعة أو حساباتها الرسمية والموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من الكليات أو المعاهد التابعة لها، وحتى لا يكون عرضة للكيانات الوهمية الكاذبة والمزورة والتى تُمارس النصب والاحتيال.



وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات التي يتم تطبيقها وهي حظر التعامل نهائيًا مع الأكاديميات غير المعتمدة، ومنع تأجير القاعات والمدرجات، مؤكدًا على أن جامعة القاهرة مؤسسة تعليمية عريقة لها سمعة عالمية ولن تتوانى في الدفاع عنها والحفاظ على المكانة الدولية التي وصلت إليها والتي تتسبب هذه الكيانات في الإساءة لها.



ويهيب الدكتور الخشت، بالطلاب وأولياء الأمور بأن يكون لهم دور فعال بالإبلاغ عن هذه الكيانات الوهمية التي تمارس الاحتيال على الطلاب.














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