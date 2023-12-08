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وزارة الصحة تنعى رائدة ريفية توفيت أثناء عملها فى وحدة صحية بـكفر الشيخ

12/8/2023 4:32:48 AM
(MENAFN- Youm7) تقدمت وزارة الصحة والسكا ، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بخالص العزاء والمواساه، لأسرة الرائدة الريفية آمال علي حسانين، التي توفيت أمس الخميس أثناء أداء عملها.



وكانت السيدة آمال علي حسانين، قد لاقت ربها، عن عمر يناهز الـ47 عاما، وذلك أثناء عملها في وحدة مسير بإدارة كفر الشيخ، نتيجة لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.
















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