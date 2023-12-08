وزارة الصحة تنعى رائدة ريفية توفيت أثناء عملها فى وحدة صحية بـكفر الشيخ

وزارة الصحة تنعى رائدة ريفية توفيت أثناء عملها فى وحدة صحية بـكفر الشيخ
التاريخ
12/8/2023 4:32:48 AM
(MENAFN
- Youm7) تقدمت وزارة الصحة والسكا ، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بخالص العزاء والمواساه، لأسرة الرائدة الريفية آمال علي حسانين، التي توفيت أمس الخميس أثناء أداء عملها.
وكانت السيدة آمال علي حسانين، قد لاقت ربها، عن عمر يناهز الـ47 عاما، وذلك أثناء عملها في وحدة مسير بإدارة كفر الشيخ، نتيجة لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.
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