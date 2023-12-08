وزير العمل: الإعلان عن تدريبات جديدة لـ 400 شاب على 9 مهن خلال أيام

MENAFN - Youm7) تفقد حسن شحاتة وزير العم ، دورات تدريب مهنى يُشارك فيها 151 شابًا وفتاًة على مِهن الكترونية وبرمجيات، داخل معهد السالزيان "الدون بوسكو" الإيطالى بالقاهرة، والتقى "الوزير" بالمتدربين، الذين وجهوا الشُكر والتقدير لوزارة العمل على هذه المنحة التدريبية المجانية الممولة من صندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،والتي تُنفذها "الوزارة" مع "المعهد".





وتأتى هذه "الدورة"،كأول ثمرة في ثمار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، و"المعهد"، جرى توقيعه في أكتوبر 2023 الماضي، أعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات فنية، ولغوية، و"مهارات حياة" .

ويهدف هذا البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية،والحِرفية،وفقا للمعايير المحلية والدولية.. وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، تستهدف وزارة العمل من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شبابا وفتاة على مهن: لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسي الإسيتيلين»، ولحام مستوى ثاني «أنابيب بترول وضغط عالي»، ولحام مستوى ثالث «ثاني أكسيد الكربون وارجون»، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم آليClassic Control، ولف مواتير" اختبار أولي"، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC

مستوى أول، وPLC مستوى متقدم،و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC ، وفريزة CNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design، AutoCA، Solidworks، PowerMill، Arduino،" وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم.

واستمع وزير العمل من قيادات المعهد الايطالي ،والمُتخصصين في ملف التدريب المهني من "الوزارة"،إلى الخطة التنفيذية للبروتوكول،وقالوا أنه خلال الـ 10 أيام المُقبلة،سيتم البدء في دورات جديدة يُشارك فيها

400 شابًا وفتاًة على مِهن: تفصيل وخياطة ،وميكانيكا سيارات،وصيانة غسالات،ولف مواتير،وتكييف وتبريد ،ورسم هندسي ،وتركيبات كهربائية ،وكهرباء تحكم آلي،ثم يليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج

تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم..ودعا الوزير شحاتة، الشباب المصري إلى سرعة التقديم في هذه المنحة المجانية، في إطار سياسة تغيير ثقافته نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها «الجمهورية الجديدة» له فى مجال التدريب المهنى لتأهيله على مِهن تحتاجها سوق العمل فى الداخل و"الخارج".





وأوضح شحاتة، أن أوروبا نفسها اعتمدت عام 2023 "عامًا للمهارات"، مما يؤكد رؤية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،بشأن أهمية الاستمرار في تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل..وأضاف "الوزير" أن هذا ما تُنفذه وزارة العمل على أرض الواقع، مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، من خلال إمكانياتها في مجال التدريب المهني، بمراكز وعربات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..وبرهن "الوزير" على كلامه، بتفعيل ذلك التعاون مع معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة لتدريب وتخريج دُفعات جديدة من الشباب المصرى، بشهادات دولية،وتأهليه لسوق العمل، من خلال التعاون الحالي بين "الوزارة" و"المعهد".

وأفاد بيان "الوزارة" بأن مُميزات المِنحة الجديدة :الحصول على دورة فنية، ولغوية على اللغة الإنجليزية أو الإيطالية،وأيضاً الموضوعات التي سوف يتم تدريسها في دورة مهارات الحياة وهي: الوعي الذاتي، ومعرفة نقاط القوة والضعف، ومهارات التواصل، وتنظيم الوقت، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة، وتعلم طُرق اجتياز مقابلات العمل..وأن من شروط التقديم على تلك المنحة: أن يكون المتدرب مصري الجنسية، ولا تتجاوز سنه عن 40 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط كحد أدنى، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً للتدريب على الدورات الثلاث، واجتياز المُقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة، مع الالتزام بمواعيد الدورة، وعدم الغياب أكثر من 3 أيام خلال فترة التدريب، والالتزام بالسُلوك الحَسن، وعدم ارتكاب أعمال تخل بالنظام العام، كما يمكن التسجيل في المنحة من خلال هذا الرابط:

وقال إن مُدة الدورات الفنية تتراوح بين شهرين إلى شهرين ونصف، ومُدة الدورات اللغوية 45 يوماً، ومُدة دورة مهارات الحياة 15 يوماً، وأن التدريب بمقر المعهد وعنوانه: 2 شارع عبدالقادر طه، الساحل،القاهرة.

ولفت البيان إلى أنه خلال الدورات التدريبية يجب على المُتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له، والنجاح فيها للحصول على الشهادات، كما يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث، مع مراعاة التزامه بالشروط المذكورة سالفاً، كما يبدأ المتدرب في الحضور إلى المعهد عندما يتم إبلاغه بمواعيد الدورات التدريبية .





حسن شحاتة وزير العمل خلال زيارته معهد السالزيان





جولة وزير العمل بمعهد السالزيان





حسن شحاتة يتابع تدريبات الشباب





الدفعة الاولى من الشباب خلال تدريبهم بمعهد السالزيان





جانب من التدريبات المهنية





وزير العمل خلال زيارته لمعهد السالزيات الايطالى





وزير العمل يتابع تدريب الشباب





وزير العمل يحفز الشباب لتلقى التدريبات





وزير العمل يتحدث مع الشباب المتدربين



