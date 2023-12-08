أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ337 ألفا و220 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 337 ألفا و220 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و626 دبابة و10 آلاف و508 من المركبات المدرعة و8 آلاف و57 من النظم المدفعية و919 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و605 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و591 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1159 من المعدات الخاصة و6 آلاف و136 طائرة مسيرة وإسقاط 1571 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وكانت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكرانى أعلنت

الخميس، أن

الجيش الروسى

ينشر حاليًا سفينة حربية واحدة فى مهمة قتالية فى البحر الأسود، ولكن لم يتم رصد أى حاملات صواريخ من طراز "كاليبر" هناك.

وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أنه اعتبارًا من الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت اليوم كانت هناك سفينة حربية معادية متبقية في البحر الأسود.

وأشار البيان إلى أن هناك سفينة حربية روسية في مهمة قتالية في بحر آزوف وأربع سفن في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك سفينتان صواريخ بمجموع يصل إلى 16 صاروخ كروز من نوع كاليبر ، وأنه بشكل عام لاتزال هناك 80 سفينة روسية مختلفة في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا في الوقت الحالي.

وفي موسكو .. قال مصدر روسي مطلع : إن الجيش الأوكراني أطلق نحو 92 قذيفة مدفعية على المناطق التابعة لمقاطعة خيرسون والواقعة على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وأضاف المصدر ، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم ، "لقد أطلقت القوات التابعة لنظام كييف على مدار الـ 24 ساعة الماضية 92 قذيفة مدفعية على طول الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية نفذت 56 غارة خلال النهار و36 غارة أخرى في الليل، وهاجمت البنية التحتية المدنية في مدينتي "نوفايا كاخوفكا" و"كاخوفكا" وقرى "بروليتاركا" و"بيشانيفكا" و"كورسونكي" وبلدة دنيبرياني ومدينة جولايا بريستان"..قائلا : "يجري حاليا التأكد مما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار في البنية التحتية".



