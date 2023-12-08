بدء إجراءات تفعيل صندوق الخسائر بـكوب 28 ودعوة الدول لتقديم مرشحيها

MENAFN - Youm7)تأكيدا لاتمام نهائي لجميع قواعد تشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أقرته رئاسة cop28، في جلستها الافتتاحية 30 نوفمبر الماضي، وجهت الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ برئاسة سيمون ستيل، خطابًا رسميًا تدعو فيه الدول الأعضاء في الاتفاقية – الأطراف-لتقديم ترشيحات ممثليها لعضوية الهيئة العليا والأمانة الفنية لصندوق الخسائر والأضرار.

ومن المقرر أن يتضمن الصندوق الجديد الذي بدأ خطواته الأولى في شرم الشيخ27

cop، وكان أهم انجازات مؤتمر المناخ، 26 عضوا يمثلون دول الشمال 12 عضواً، والجنوب 14 عضواً ( الدول المتقدمة والدول النامية والناشئة).

وحددت الأمانة التنفيذية للمناخ بالأمم المتحدة غدا السبت كفترة نهائية لتقديم الدول الترشيحات، وذلك لاستكمال إجراءات الانتخاب للأعضاء، حيث تحاول السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ أن تنتهي من انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق والخروج بهيكل متكامل قبل انتهاء هذه القمة المحدد لها 12 ديسمبر الجاري، وخاصة أن الصندوق انجز تعهدات مالية بما يقارب 800 مليون دولار حتى الآن، وهو أسرع آلية مالية تم إنجازها في تاريخ الأمم المتحدة بشأن معالجة تغير المناخ .

مؤتمرCOP هذا مختلف بشكل حقيقي

فيما أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قمة المناخ المنعقدة حاليا في دولة الإمارات صنعت التاريخ بالفعل، وأحيت الأمل والتفاؤل بفضل الزخم الكبير في إنجازاتها، مضيفا "أعتقد بأننا نتفق جميعا على أن مؤتمرCOP هذا مختلف بشكل حقيقي وقد صنع التاريخ بالفعل".

ولفت إلى أن الجذب والمشاركة والإيجابية والأمل والتفاؤل الذي يحيط بمؤتمر الأطراف COP28 "أمر غير مسبوق"، وأوضح: "لقد بنينا معًا مستوى غير مسبوق من الزخم وفاجأنا المتشككين بالنتائج وألهمنا المتفائلين ومن خلال العمل معًا، يمكننا المساعدة في الحفاظ على كوكبنا"، كما طالب الدول بالخروج من "مناطق الأمان" للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن المناخ، وأكد أن المجتمعون في COP28 لديهم القدرة على إحداث نقلة نوعية في الأيام الخمسة المقبلة من القمة.

تقديم الترشيحات في أقرب وقت

ودعت وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة للمناخ، من خلال مجموعاتها الإقليمية ودوائرها الانتخابية، إلى تقديم ترشيحات الممثلين لعضوية مجلس الصندوق إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أقرب وقت ممكن.

وشجع رئيس مؤتمر cop28، سلطان الجابر في الجلسة العامة الافتتاحية، الأطراف على ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبين لمجلس إدارة الصندوق حتى يتمكن المجلس من العمل ويخدم البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ.

الاجتماع الأول



كما طُلب من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ البدء في الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق بمجرد تقديم جميع ترشيحات الأعضاء المصوتين، في موعد أقصاه 31 يناير 2024.

وفي اليوم الأول، أعلنت القمة عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لتنفيذ صندوق الخسائر والأضرار، وفي سابقة فريدة، ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف منذ تدشينها في عام 1979، تم إقرار أجندة COP28 في أول يوم بالمؤتمر، وفي اليوم الخامس كان المؤتمر قد نجح في حشد تمويلات تاريخية تجاوزت 83 مليار دولار لضخها في شرايين العمل المناخي، وبين اليومين شهد العالم لأول مرة توافقات تاريخية قادته إلى إعلانات وتعهدات غير مسبوقة شملت عشرات الدول.

وقد وصف الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر COP28 إقرار الصندوق في اليوم الأول للقمة بقوله "هناك شيء خاص يحدث هنا في COP28 وفي دبي.. لقد اتحدت الأطراف على التضامن، وأدت عملا ملهما، وحشدت أكثر من 83 مليار دولار من التزامات التمويل، وحفزت الزخم المطلوب للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد".



