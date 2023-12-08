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أمريكا تعرب عن قلقها حيال القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلى وحزب الله

12/8/2023 4:32:45 AM
(MENAFN- Youm7) أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء القصف المتبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلى وحزب الله اللبنانى هذا الأسبوع والذى أسفر عن مقتل جندى من القوات المسلحة اللبنانية ومدنى إسرائيلى.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم للاطلاع على آخر المستجدات.

وحث أوستن على زيادة الجهود لحماية المدنيين في غزة وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية والحد من عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأدان وزير الدفاع الأمريكي العدوان الحوثي المتزايد في البحر الأحمر الذي يهدد حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة.








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