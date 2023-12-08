مذابح قوات الاحتلال فى خان يونس تضع أمريكا وإسرائيل على مسار تصادمى

أدت جرائم قوات الاحتلال فى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى وضع إسرائيل على مسار تصادمي مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث دعت الإدارة الامريكية الى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والالتزام بهدف ينتهي بالقضاء على فصائل المقاومة، وفي المقابل تزيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس من اعداد الضحايا المدنيين.

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، قال وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكن، إنه "لا تزال هناك فجوة" بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض في غزة، وأكد أن واشنطن تتحدث مع إسرائيل بشكل منتظم بشأن حماية المدنيين.

وذكر في مؤتمر صحفي بواشنطن عقب اجتماعه مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه يظل ضروريا أن تعطي إسرائيل الأولوية لحماية المدنيين، مضيفا: "لا تزال هناك فجوة بين، مثل ما قلت بالضبط عندما كنت هناك، النية في حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".

وبحسب التقرير، تعتبر خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة ، هدفا للجيش الإسرائيلي من الناحية الاستراتيجية والرمزية، على اعتبار أنها أهم معقل عسكري متبقي لفصائل المقاومة.

وفقا لوول ستريت، تضاعف سكان المدينة البالغ عددهم 400 ألف نسمة قبل الحرب، مع نزوح سكان المناطق الشمالية في وقت سابق بعد التوغل الإسرائيلي البري ويجعل ذلك، من المدينة التي يعود تاريخها لقرون مضت، ساحة معركة، حيث تقاتل إسرائيل المسلحين وسط الأحياء المزدحمة.

ومع دخول الحرب شهرها الثالث، تدور معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي الفصائل المقاومة في خان يونس، بعد أن وسعت إسرائيل توغلها البري من شمال القطاع إلى جنوبه.

ووفقا للتقرير، يتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستواصل شن حرب تقليدية ضد ما تبقى من مسلحي المقاومة ، من خلال الضربات الجوية والقوات البرية والمدفعية التي أضعفت القوة القتالية للمسلحين، لكنها

أيضا في سقوط ضحايا من المدنيين

وأضاف التقرير ان إسرائيل يمكنها التحول لشن عمليات محدودة للقوات الخاصة، لاستهداف ما تبقى من خلايا حماس، وهو قتال من المحتمل أن يستمر لسنوات ويحظى بدعم الولايات المتحدة، لكنه يتطلب وجودا طويل الأمد يمكن انتقاده باعتباره احتلال.