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موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

12/8/2023 4:32:41 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى
الزمالك
نظيره ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام فى السادسة مساء غد السبت على ملعب السلام.
وعقد
معتمد جمال
القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين تحدث فيها عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى وتقديم موعد مباراة ساجرادا، وطالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.
فاز الزمالك على نظيره أبو سليم بهدف نظيف فى أول مهام الأبيض فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كما حقق فوز عريض على سوار الغينى برباعية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.
موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء غد السبت على استاد السلام فى مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.
مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية
ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024
الجولة الثالثة: الزمالك وساجرادا يوم 9 ديسمبر 2023. الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023. الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024 الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024
القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024 يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.








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