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8 زملكاوية فى ميزان الأرقام قبل حسم ملف التجديد

12/8/2023 4:32:41 AM
(MENAFN- Youm7) ينتظر الزمالك حسم ملف مهم يخص تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء ، ويمثل هذا الأمر تحديا خاصا للمسئولين، من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق معهم.

ويسلط "اليوم السابع"، فى التقرير التالى، الضوء أبرز الأرقام التى قدمها هؤلاء اللاعبون مع نادى الزمالك بالموسم الحالى..


1 - أحمد فتوح

لعب 3 مباريات بدورى nile

خاض لقاء وحيد بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 360 دقيقة

صنع: هدفا وحيدا ولم يسجل أهداف


2 - شيكابالا

لعب: 7 مباريات بدورى nile

خاض: 4 لقاءات بالكونفدرالية

معدل دقائق:
571 دقيقة

سجل: 4 أهداف

صنع: هدفين


3 - يوسف أوباما

لعب: 6 مباريات بدورى nile

خاض: 4 لقاءات بالكونفدرالية

معدل دقائق: 729 دقيقة

سجل: 4 أهداف ولم يصنع أى هدف


4 - محمود علاء

لعب: 3 مباريات بدورى nile

خاض: لقاء وحيد بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 289

لم يسجل أو يصنع أي هدف


5 - محمد أشرف روقا

لعب: 7 مباريات بدورى nile

خاض: لقاءين بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 415

لم يسجل أو يصنع أي هدف


6 - محمد عبد الغني

لعب: 6 مباريات بدورى nile

خاض: 3 لقاءات بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 653 دقيقة


7 - محمد عواد

لعب: 4 مباريات بدورى nile

خاض: 3 لقاءات بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 585


8 - محمد صبحى

لعب: 4 مباريات بدورى nile

خاض: لقاء وحيد بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 405







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