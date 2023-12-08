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موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد اليوم 8 / 12 / 2023 بدورى الأبطال

12/8/2023 4:32:41 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى ، اليوم الجمعة، مباراة صعبة مع نظيره شباب بلوزداد فى دورى أبطال أفريقيا، وعكف كولر على استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائرى بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء فى الدورى المحلى أو دورى أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.



وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سى مع الأهلي فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.



موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا


ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا


يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.





مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا


افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.



الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة


ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.



ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبى الكونغولى.



نتائج الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائرى


لعب الأهلى مع شباب بلوزداد مباراتين فى دورى المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلى بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالى، وفى الجزائر كرر الأهلى فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.




القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024


يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.












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