3 سيناريوهات أمام أحمد فتوح فى الزمالك بعد اقتراب انتهاء الإيقاف

MENAFN - Youm7) ساعات قليلة وينتهى إيقاف أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، والذى تم ايقافه من جانب مجلس الإدارة على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد فى الدورى، حيث بدأ الإيقاف يوم 7 نوفمبر الماضى.وينتظر أحمد فتوح 3 سيناريوهات تحسم مصيره فى الزمالك، وهى كالتالى..السيناريو الأول.. العفو عن فتوح والمشاركة فى المبارياتمن المنتظر أن يتم العفو عن أحمد فتوحمن جانب مجلس إدارة الزمالك وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وتجهيزه للاستعانة به فى المباريات الفترة المقبلة فى ظل مشاركة الفريق ببطولة الكونفدرالية، على أن يكون العفو بعد تقدم فتوح بالاعتذار.السيناريو الثانى.. استمرار التجميد

السيناريو الآخر المتوقع هو أن يرفض اللاعب شروط الإدارة للعفو عنه وبالتالى يرفض التجديد، ويستمر تجميده من جانب مجلس الإدارة وهو ما سيفقد اللاعب فرصة المشاركة مع المنتخب فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم مع الانتظار لوصول عرض رسمى سواء للنادى أو الانتظار ليناير.





السيناريو الثالث.. ربط العفو بالتجديد السيناريو الثالث وهو أن يربط مجلس إدارة الزمالك العفو عن فتوح بموافقته على تجديد عقده مع القلعة البيضاء، وألا تتم عودته للمشاركة إلا بعد التجديد مع الفريق.الزمالك يكشف مستقبل فتوح

في وقت سابق، كشف هشام نصر نائب رئيس نادى

الزمالك

شروط العفو عن أحمد فتوح على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى ، وقال نائب رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم يتم حسم مصير

أحمد فتوح

حتى الآن، لكن إذا اعتذر، وتم التوصل لاتفاق فأهلا وسهلا به، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وكان أحمد سليمان عضو

مجلس إدارة نادى الزمالك

والمشرف على الكرة، قد أكد أنه لم يتم تحديد موقف الثلاثى الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، من العودة للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية أو المشاركة فى التدريبات، عقب انتهاء إيقافهم.

وأضافأحمد سليمان ، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن عقوبة إيقاف الثلاث لاعبين ستنتهى يوم 8 من الشهر الجارى، لكن لم يتم تحديد موقفهم، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسة مع جهاز الكرة لتحديد الإجراء الذى سيتبع بعد انتهاء فترة الإيقاف مع اللاعبين الثلاثة.



