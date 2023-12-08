5 معلومات عن مباراة الأهلى وشباب بلوزداد اليوم الجمعة بدورى الأبطال

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.1- مشوار الأهلى وشباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

في المقابل تخطى شباب بلوزداد الجزائري عقبة يورانجرس بطل سيراليون في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف وبنفس النتيجة في مباراة العودة ، وحقق بطل الجزائر فوزاً على يانج أفريكانز التنزانى في إنطلاقة دور المجموعات بثلاثية دون قبل أن يخسر من ميدياما الغانى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.2- 25 مباراة جمعت الأهلى مع الأندية الجزائرية

التقى الاهلى مع الانجية الجزائرية في 25 مباراة قبل لقاء شباب بلوزداد الليلة حقق المارد الأحمر 11 انتصارا مقابل 7 تعادلات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.





3- أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 75 مباراة، فاز فى 50 لقاءً، وتعادل فى 18 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 135 هدفاً وتلقت شباكه 44، وخرج بشباك نظيفة فى 45 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".





4- نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.





5- الأهلى يتفوق على شباب بلوزداد فى القيمة التسويقيةتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لشباب بلوزداد 10.95 مليون يورو.



