حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 12 (كونا) -- الثامن من ديسمبر ----------------

1934 - تهدم نحو 500 بيت من الطين وتضرر نحو 18 ألف مواطن إثر تعرض الكويت لأمطار غزيرة أطلق عليها (سنة الهدامة) إذ تساقطت المياه بمعدل 300 ملليمتر خلال ساعة ونصف الساعة واستمرت في الهطول ثلاثة أيام.

1952 - دائرة المعارف تفتتح المدرسة الكويتية في بومباي تلبية لرغبة الجالية الكويتية في الهند في تعليم أبنائها اللغة العربية والدين.

1958 - افتتاح معهد النور للبنات وهو خاص بتعليم المكفوفات.

1990 - قوات الاحتلال العراقي تبدأ بإخلاء جزيرة فيلكا من سكانها وترحيلهم إلى مدينة الكويت بهدف تحويلها إلى معسكر للقوات العراقية قبل أن يتم تحرير الجزيرة في شهر مارس 1991.

1999 - فريق الغوص الكويتي ينجح في تعويم وسحب بوم (فتح الخير) التاريخي من ميناء الدوحة إلى المركز العلمي بتكليف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حيث يعود بناؤه إلى عام 1938.

2000 - رئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الأثقال الشيخ فهد جابر العلي الصباح يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وذلك في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال التي عقدت في أثينا.

2004 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر أمرا أميريا يقضي بمخاطبة الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني بلقب (سمو).

2006 - الرامي صلاح المطيري يتوج بطلا لمسابقة (سكيت) لفئة الفردي بحصوله على الميدالية الذهبية ضمن منافسات الرماية بدورة الالعاب الآسيوية ال15 التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة بعد إصابته 147 طبقا من إجمالي 150 طبقا.

2006 - وفاة صالح علي حمود الشايع عن عمر ناهز 94 عاما وهو أحد رجالات الكويت الخيرين وكان علما من أعلام المجتمع الكويتي ومن رموزها بما عرف عنه من حب لبلاده وأهلها.

2009 - مجلس الأمة يقر مشروع قانون اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي والنظام الأساسي للمجلس النقدي.

2009 - رفض طلب عدم التعاون الموقع من 10 نواب إثر اعتلاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح منصة مجلس الأمة في سابقة هي الأولى بتاريخ الكويت للرد على محاور الاستجواب المقدم من النائب الدكتور فيصل المسلم.

2016 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت تقديرا لما يبذله من انجازات وجهود لبلاده ولدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك خلال زيارة الملك الرسمية للبلاد.

2018 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع مصر اتفاقيتي قرض بقيمة 40 مليون دينار لتمويل إنشاء أربع محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء.

2018 - الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تلغي شهادة المشغل الجوي لشركة طيران الخطوط الوطنية بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة لها لتعديل أوضاعها التشغيلية والإدارية.

2019 - شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية تعلن عن حصولها على جائزة أفضل شركة عربية لعام 2019 ونيل رئيسها التنفيذي جائزة أفضل رئيس تنفيذي عربي عن فئة البتروكيماويات من مؤسسة (أراب بست).

2019 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن عن حصول برنامج الطاقة المتجددة التابع للمركز على براءتي اختراع صادرتين من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية في موضوع (قياس تأثير تراكم الغبار أو أي ملوثات على أداء الخلايا الشمسية). 2022 - بنك الكويت المركزي يعلن إطلاق خدمة (أبل باي) المقدمة من شركة (أبل) العالمية وذلك استيفاء لخدمات الدفع الرقمي في السوق المحلي. (النهاية)