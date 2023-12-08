مصر ترفض مجددا التهجير القسري للفلسطينيين وتؤكد انه انتهاك للقانون الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 12 (كونا) -- جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين او الانتقال مؤقتا الى مصر مشددا على ان ذلك يعد "انتهاكا للقانون الانساني الدولي".
وقال شكري في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) الاخبارية الأمريكية مساء أمس الخميس ان "اي شكل من اشكال النزوح للشعب الفلسطيني في الداخل او الخارج يعد انتهاكا للقانون الانساني الدولي ولن نصبح طرفا في الاساس لمثل ذلك الانتهاك".
واضاف ان "مصر لن تسمح للفلسطينيين بالانتقال مؤقتا اليها كما ان الفلسطينيين أنفسهم لا يريدون المغادرة" مشيرا الى ان محاولات اخراجهم من اراضيهم "امر غير مقبول".
وردا على سؤال حول الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب قال شكري ان "الامر متروك للشعب الفلسطيني وهو من سيقرر من يقبله كحكم لقطاع غزة".
وتأتي تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل اجتماع من المقرر ان يعقد اليوم الجمعة بين كبار الدبلوماسيين من الدول العربية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لحرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ما خلف نحو 16200 شهيد وأكثر من 42 ألف جريح.
وكانت الرئاسة المصرية اعلنت السبت الماضي "توافق" الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على "رفض التهجير القسري للفلسطينيين" وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم. (النهاية)
ا م م / ط م ا
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