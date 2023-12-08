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مصر ترفض مجددا التهجير القسري للفلسطينيين وتؤكد انه انتهاك للقانون الدولي

12/8/2023 4:32:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 12 (كونا) -- جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين او الانتقال مؤقتا الى مصر مشددا على ان ذلك يعد "انتهاكا للقانون الانساني الدولي".
وقال شكري في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) الاخبارية الأمريكية مساء أمس الخميس ان "اي شكل من اشكال النزوح للشعب الفلسطيني في الداخل او الخارج يعد انتهاكا للقانون الانساني الدولي ولن نصبح طرفا في الاساس لمثل ذلك الانتهاك".
واضاف ان "مصر لن تسمح للفلسطينيين بالانتقال مؤقتا اليها كما ان الفلسطينيين أنفسهم لا يريدون المغادرة" مشيرا الى ان محاولات اخراجهم من اراضيهم "امر غير مقبول".
وردا على سؤال حول الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب قال شكري ان "الامر متروك للشعب الفلسطيني وهو من سيقرر من يقبله كحكم لقطاع غزة".
وتأتي تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل اجتماع من المقرر ان يعقد اليوم الجمعة بين كبار الدبلوماسيين من الدول العربية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لحرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ما خلف نحو 16200 شهيد وأكثر من 42 ألف جريح.
وكانت الرئاسة المصرية اعلنت السبت الماضي "توافق" الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على "رفض التهجير القسري للفلسطينيين" وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم. (النهاية)

ا م م / ط م ا



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