سفير دولة الكويت بطهران يقدم أوراق اعتماده سفيرا محالا لدى تركمانستان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 8 - 12 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت في طهران بدر المنيخ أوراق اعتماده سفيرا محالا لدولة الكويت لدى تركمانستان لرئيسة البرلمان دنيا غولمانوفا في مراسم اقيمت بالعاصمة عشق آباد.
وقالت سفارة دولة الكويت لدى إيران في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة إن السفير المنيخ نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتمنياتهما لرئيس تركمانستان سردار محمدوف ولشعب تركمانستان الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد السفير المنيخ خلال هذه المناسبة بمستوى العلاقات بين البلدين والتي قاربت ال28 عاما معربا عن تطلع دولة الكويت إلى العمل على تعزيز وتطوير تلك العلاقات المتميزة لتشمل مختلف المجالات ومواصلة التشاور وتبادل الآراء حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأكد حرص دولة الكويت على الدفع بالعلاقات الثنائية مع تركمانستان بما يلبي طموحات حكومتي وشعبي البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. (النهاية)
م و / ط م ا
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