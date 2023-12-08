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سفير دولة الكويت بطهران يقدم أوراق اعتماده سفيرا محالا لدى تركمانستان

12/8/2023 4:32:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 8 - 12 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت في طهران بدر المنيخ أوراق اعتماده سفيرا محالا لدولة الكويت لدى تركمانستان لرئيسة البرلمان دنيا غولمانوفا في مراسم اقيمت بالعاصمة عشق آباد.
وقالت سفارة دولة الكويت لدى إيران في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة إن السفير المنيخ نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتمنياتهما لرئيس تركمانستان سردار محمدوف ولشعب تركمانستان الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد السفير المنيخ خلال هذه المناسبة بمستوى العلاقات بين البلدين والتي قاربت ال28 عاما معربا عن تطلع دولة الكويت إلى العمل على تعزيز وتطوير تلك العلاقات المتميزة لتشمل مختلف المجالات ومواصلة التشاور وتبادل الآراء حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأكد حرص دولة الكويت على الدفع بالعلاقات الثنائية مع تركمانستان بما يلبي طموحات حكومتي وشعبي البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. (النهاية)

م و / ط م ا



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