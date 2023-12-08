الاقتصاد الياباني ينكمش بصورة أكبر من التوقعات في الربع الثالث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 8 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الثالث من العام الجاري بصورة أكبر من التوقعات الأولية متأثرا بشكل رئيسي بضعف الاستهلاك الخاص.
وأشارت البيانات التي أصدرتها الحكومة اليابانية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 9ر2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث في حين كانت التقديرات الأولية الصادرة الشهر الماضي تتوقع انخفاضا يبلغ 1ر2 بالمئة ما يمثل أول انكماش في أربعة فصول.
وعلى أساس ربع سنوي انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر0 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر مقارنة بالربع السابق مقابل تقديرات أولية تبلغ 5ر0 بالمئة.
وانخفض الاستهلاك الشخصي الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 2ر0 بالمئة ليتجاوز التوقعات الأولية ببلوغه 04ر0 بالمئة. (النهاية)
م ك / ط م ا
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