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الاقتصاد الياباني ينكمش بصورة أكبر من التوقعات في الربع الثالث

12/8/2023 4:32:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 8 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الثالث من العام الجاري بصورة أكبر من التوقعات الأولية متأثرا بشكل رئيسي بضعف الاستهلاك الخاص.
وأشارت البيانات التي أصدرتها الحكومة اليابانية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 9ر2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث في حين كانت التقديرات الأولية الصادرة الشهر الماضي تتوقع انخفاضا يبلغ 1ر2 بالمئة ما يمثل أول انكماش في أربعة فصول.
وعلى أساس ربع سنوي انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر0 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر مقارنة بالربع السابق مقابل تقديرات أولية تبلغ 5ر0 بالمئة.
وانخفض الاستهلاك الشخصي الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 2ر0 بالمئة ليتجاوز التوقعات الأولية ببلوغه 04ر0 بالمئة. (النهاية)

م ك / ط م ا



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