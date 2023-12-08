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دولة الكويت تشدد على أهمية احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

12/8/2023 4:32:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 12 (كونا) -- شددت دولة الكويت على أهمية احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها دستورا أمميا مشيرة إلى سلب حقوق دولة فلسطين في الانتفاع من الجسم البحري المتاخم لقطاع غزة بسبب حصار الكيان الإسرائيلي المحتل.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة حمد السعيدي مساء أمس الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (المحيطات وقانون البحار).
وقال السعيدي إنه "عندما وقعت دولة الكويت على الاتفاقية الأممية كانت ومازالت تعتبرها دستورا أمميا بكل ما يتعلق بالبحار والمحيطات ينظم بدوره حقوق أمم العالم للانتفاع من جميع ما تطرق له هذا الدستور".
وأضاف "أننا شهدنا بالآونة الأخيرة كيف تسلب من فلسطين - الموقعة على هذه الاتفاقية منذ يناير 2015 - حقوقها في المجال البحري إذ يحرم شعبها من الاستفادة من خيراته بسبب الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا السعيدي أمام الجمعية العامة إلى النظر للبحر باتجاه القطاع في المستقبل القريب عندما تنطلق "سفينة غزة الإغاثية" التي جهزت بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.
وأعرب عن أمله بأن تصل سفينة الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين بأمان من دون أن تتعرض لأي مكروه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا على وجوب احترام وتطبيق الاتفاقية لمصلحة النظام العالمي لكي يتمتع بها كل من وقع عليها.
ونبه السعيدي إلى أهمية البحر للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوقات الصعبة ليصبح أحد شرايين الحياة التي تعيد لقطاع غزة الحياة والاستقرار.
وعلى الصعيد المحلي ذكر الملحق الدبلوماسي أن البحار جزء لا ينفك من طبيعة وتاريخ دولة الكويت وذلك في اعتمادها - منذ تأسيسها - على بوابتها الشرقية وهو الخليج العربي الذي اعتبره الكويتيون مصدرا رئيسيا للغذاء والتجارة وجزءا من هويتهم.
ولفت إلى أن الكويت دأبت منذ استقلالها وانضمامها للأمم المتحدة في 1963 على الانخراط والمشاركة في كل ما يسهم في تنظيم وتقنين العلاقات الدولية من اتفاقيات ومبادرات.
وأكد من هذا المنطلق أن البلاد تدعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وذلك في إطار الأنظمة والقوانين الدولية وفيما يتوافق مع سياستها الخارجية كما تشجع الآليات والمبادئ القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتابع السعيدي أن الكويت ساهمت في عدة مجالات من هذه الاتفاقية مشيرا إلى احتضانها المقر الدائم للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية منذ تأسيسها في 1979.
واستشهد بدعم البلاد للبحث العلمي لحماية البيئة البحرية من خلال توفير الموارد للقطاعات البحثية مثل جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية حيث أطلقا عدة مشاريع أحدثها تدشين قارب "المستكشف" المعني بعلوم البحار وإدارة الموارد السمكية.
وبين أن تلك المشاريع تهدف للمحافظة على البيئة البحرية واستدامتها كجزء من الأمن الغذائي بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع الحيوي وحالة الاستقرار والتوازن البيئي البحري.
وأشار الملحق الدبلوماسي إلى أن الكويت تدعم أيضا المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ لأهمية عملها كجهة لها ولاية قضائية على أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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