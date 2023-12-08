نجل الرئيس الأمريكي يواجه 9 تهم جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 12 (كونا) - ذكرت وزارة العدل الامريكية ان محكمة اتحادية في لوس انجلوس وجهت إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الامريكي جو بايدن تسع تهم جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي.
وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الخميس ان هانتر تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 4ر1 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية المستحقة للفترة من عام 2016 إلى عام 2019 مشيرة الى انه يواجه عقوبة بالسجن تصل الى 17 عاما في حال ادانته.
وتتضمن قائمة التهم التسع "التهرب من التقييم والإقرار الضريبي الكاذب أو الاحتيالي" فيما تعد هذه القضية الثانية التي يرفعها المحامي الخاص ديفيد فايس ضد نجل الرئيس الأمريكي.
وكان هانتر بايدن دفع ببراءته في اكتوبر الماضي من ثلاث تهم بالاحتيال امام محكمة ديلاور تتعلق بشرائه سلاحا في عام 2018 بشكل غير قانوني عندما كان يدمن المخدرات.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما) وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده لولاية رئاسية جديدة في عام 2024. (النهاية)
ا م م / ط م ا
MENAFN08122023000071011013ID1107559518
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