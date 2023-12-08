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نجل الرئيس الأمريكي يواجه 9 تهم جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي

12/8/2023 4:32:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 12 (كونا) - ذكرت وزارة العدل الامريكية ان محكمة اتحادية في لوس انجلوس وجهت إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الامريكي جو بايدن تسع تهم جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي.
وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الخميس ان هانتر تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 4ر1 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية المستحقة للفترة من عام 2016 إلى عام 2019 مشيرة الى انه يواجه عقوبة بالسجن تصل الى 17 عاما في حال ادانته.
وتتضمن قائمة التهم التسع "التهرب من التقييم والإقرار الضريبي الكاذب أو الاحتيالي" فيما تعد هذه القضية الثانية التي يرفعها المحامي الخاص ديفيد فايس ضد نجل الرئيس الأمريكي.
وكان هانتر بايدن دفع ببراءته في اكتوبر الماضي من ثلاث تهم بالاحتيال امام محكمة ديلاور تتعلق بشرائه سلاحا في عام 2018 بشكل غير قانوني عندما كان يدمن المخدرات.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما) وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده لولاية رئاسية جديدة في عام 2024. (النهاية)

ا م م / ط م ا



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