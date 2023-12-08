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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 65ر2 دولار ليبلغ 78ر77 دولار

12/8/2023 4:32:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 65ر2 دولار ليبلغ 78ر77 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 43ر80 دولار في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 05ر74 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات لتبلغ 34ر69 دولار. (النهاية)

خ م / ط أ ب




MENAFN08122023000071011013ID1107559517

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