سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 65ر2 دولار ليبلغ 78ر77 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 65ر2 دولار ليبلغ 78ر77 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 43ر80 دولار في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 05ر74 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات لتبلغ 34ر69 دولار. (النهاية)
خ م / ط أ ب
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