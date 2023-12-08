مصر.. لافتات مرشحي الرئاسة تملأ الشوارع والميادين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من اسلام عبدالفتاح (تحقيق مصور)
القاهرة - 8 - 12 (كونا) -- مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي ستجرى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري انتشرت لافتات الدعاية الانتخابية بالشوارع والميادين الرئيسية بالعاصمة المصرية (القاهرة) والمحافظات لدعم المرشحين. ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية كل من الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يسعى لفترة رئاسية ثالثة ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. وانتهت المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية بتصويت المصريين في الخارج والتي جرت أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري في 137 مقرا انتخابيا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في 121 دولة. (النهاية) ا س م / ط م ا
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