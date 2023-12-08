مصر.. لافتات مرشحي الرئاسة تملأ الشوارع والميادين

القاهرة - 8 - 12 (كونا) -- مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي ستجرى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري انتشرت لافتات الدعاية الانتخابية بالشوارع والميادين الرئيسية بالعاصمة المصرية (القاهرة) والمحافظات لدعم المرشحين. ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية كل من الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يسعى لفترة رئاسية ثالثة ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. وانتهت المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية بتصويت المصريين في الخارج والتي جرت أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري في 137 مقرا انتخابيا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في 121 دولة. (النهاية) ا س م / ط م ا

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