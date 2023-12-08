إصابات إثر اعتداء للمستوطنين المتطرفين على قرية خلة الضبع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 كانون الأول (بترا)– أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين واعتقل اثنان آخران، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية خلة الضبع بمسافر يطا، جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وذكر منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، في بيان، أن عشرات المستوطنين المسلحين، اقتحموا قرية خلة الضبع واحتجزوا عدداً من سكانها، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم، نقلوا إثرها إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا.
وأضاف الجبور، أن جنود الاحتلال دمروا شبكة المياه في القرية، واعتقلوا الشاب صلاح دبابسة، ورئيس مجلس قروي التوانة محمد الربعي أثناء توجهه إلى القرية، ومنعوا مركبات الإسعاف من دخولها.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
08/12/2023 12:14:55
MENAFN08122023000117011021ID1107559514
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