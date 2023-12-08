إصابات إثر اعتداء للمستوطنين المتطرفين على قرية خلة الضبع

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 8 كانون الأول (بترا)– أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين واعتقل اثنان آخران، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية خلة الضبع بمسافر يطا، جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، في بيان، أن عشرات المستوطنين المسلحين، اقتحموا قرية خلة الضبع واحتجزوا عدداً من سكانها، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم، نقلوا إثرها إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا.

وأضاف الجبور، أن جنود الاحتلال دمروا شبكة المياه في القرية، واعتقلوا الشاب صلاح دبابسة، ورئيس مجلس قروي التوانة محمد الربعي أثناء توجهه إلى القرية، ومنعوا مركبات الإسعاف من دخولها.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

08/12/2023 12:14:55

