مناشدة لتوفير ممرات آمنة لدخول المساعدات للنازحين بمجمع مدارس العودة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 كانون الأول (بترا)- ناشدت لجنة الطوارئ في بلدية عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة الأمم المتحدة والصليب الأحمر للعمل على توفير ممرات آمنة لدخول المساعدات والمياه والغذاء والدواء للنازحين المحاصرين في مجمع مدارس العودة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.
وأشارت إلى أنه منذ ثلاثة أيام تحاصر قوات الاحتلال مجمع مدارس العودة في عبسان الكبيرة والتي تأوي ما يقارب من 4000 نازح.
وأكدت، أن معظم النازحين في مجمع مدارس العودة من الأطفال والنساء وكبار السن، وتمنع قوات الاحتلال الدخول أو الخروج منها، ويطلق النار تجاه كل من يتحرك هناك، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت أمس سيارة مدنية واستشهد جميع من كانوا فيها، وهم 4 نساء وذلك أثناء تحرك عدد من النساء في محيط دوار الساقية وسط عبسان الكبيرة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
08/12/2023 12:09:01
MENAFN08122023000117011021ID1107559513
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