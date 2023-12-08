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مناشدة لتوفير ممرات آمنة لدخول المساعدات للنازحين بمجمع مدارس العودة

12/8/2023 4:32:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 كانون الأول (بترا)- ناشدت لجنة الطوارئ في بلدية عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة الأمم المتحدة والصليب الأحمر للعمل على توفير ممرات آمنة لدخول المساعدات والمياه والغذاء والدواء للنازحين المحاصرين في مجمع مدارس العودة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.
وأشارت إلى أنه منذ ثلاثة أيام تحاصر قوات الاحتلال مجمع مدارس العودة في عبسان الكبيرة والتي تأوي ما يقارب من 4000 نازح.
وأكدت، أن معظم النازحين في مجمع مدارس العودة من الأطفال والنساء وكبار السن، وتمنع قوات الاحتلال الدخول أو الخروج منها، ويطلق النار تجاه كل من يتحرك هناك، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت أمس سيارة مدنية واستشهد جميع من كانوا فيها، وهم 4 نساء وذلك أثناء تحرك عدد من النساء في محيط دوار الساقية وسط عبسان الكبيرة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
08/12/2023 12:09:01

MENAFN08122023000117011021ID1107559513

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